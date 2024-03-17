

Макрон: У нас нет лимитов, мы будем реагировать на поведение России

17.03.2024 11:44





Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна «не имеет лимитов» в помощи Украине и будет реагировать на то, как будет вести себя Россия, передает «Украинская правда».



«Я сказал, какова наша цель. Россия не может и не должна выиграть эту войну. Плюс наша цель – вернуть устойчивый мир в Европу... Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», - отметил Макрон.



Макрон заявил, что сегодня ситуация в Украине «сложная, как никогда», Россия перешла на военную экономику, а на международной арене «очень много неопределенности относительно перспектив».



«Поэтому нам надо не только определять, как идти к миру, но и каким будет этот настоящий мир, который будет обеспечивать безопасность вам и Европе. Именно поэтому нужен этот новый импульс на уровне европейских стран, чтобы ускорить помощь. Если враг говорит, что у него лимитов нет, почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты?», - сказал президент Франции.



Отвечая на вопрос, поднимет ли он трубку, если ему позвонит Владимир Путин, Макрон сказал: "Да, я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность. И я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции - это быть нервом войны, как говорил Черчилль. Надо, с одной стороны, передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, а с другой способствовать деэскалации. Нам надо выйти на устойчивый, стойкий и справедливый мир. Именно поэтому, если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложений. Но потом, конечно, надо сказать, что единственные переговоры - это те переговоры, на которые идут главы двух государств (России и Украины)», – отметил Макрон.





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