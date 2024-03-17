

Президент Грузии призывает диаспору принять участие в комплектовании избирательных комиссий

17.03.2024 14:46





Необходимо ваше активное участие в комплектовании комиссий, чтобы больше не было той существующей порочной формы, когда члены посольства, тещи, дети или двоюродные братья комплектовали комиссии. Поэтому, чем больше вы будете информированы и своевременно примете участие в конкурсе, и будет публично известно, что вы участвовали, весь этот процесс станет более защищенным, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время онлайн-встречи с диаспорой, на которой шла речь о предстоящих в Грузии парламентских выборах.



По словам президента, если в выборах смогут принять участие хотя бы 10% многочисленной грузинской диаспоры, это будет считаться высокой явкой.



«Давайте не будем инициировать то, что не будет реализовано и может вызвать больший пессимизм, а не мобилизацию, которая нам нужна на этих выборов. Даже если участие примет не миллион, это не должно стать поводом для разочарования, потому что если будет участвовать 50 тысяч или 100 тысяч, 10% наших соотечественников за рубежом, то и это уже большая вовлеченность. Во всех странах диаспора менее вовлечена. К счастью, сегодня наша диаспора вовлечена, мотивирована, поэтому я очень надеюсь, что это выразится в цифрах», - заявила президент.





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