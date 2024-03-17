Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

24 марта будут избраны два новых члена Совета юстиции Грузии


17.03.2024   17:26


32-я конференция судей Грузии состоится 24 марта. Решение об этом было принято на заседании административного комитета Конференции судей Верховного суда Грузии.

В повестку дня конференции внесены семь вопросов, один из которых касается избрания двух новых членов Высшего совета юстиции. Напомним, что два места стали вакантными после того, как Паата Силагадзе и Бадри Шония подали в отставку на основании личного заявления из-за участия в конкурсе по отбору судей Верховного суда.

Любой судья, участвующий в Конференции судей Грузии, имеет право выдвинуть свою кандидатуру. Решение принимается тайным голосованием большинством в 2/3 присутствующих на заседании членов.

Помимо упомянутого вопроса, на конференции также запланировано избрание секретаря Совета юстиции. На данный момент этот пост занимает член Совета Николоз Марсагишвили, у которого истекает четырехлетний срок полномочий.

Повесткой дня также предусмотрено обсуждение событий вокруг темы грузинской судебной системы, поэтому не исключено, что дискуссия затронет вопрос так называемого «ветинга» (системы проверки судей).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна