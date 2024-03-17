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24 марта будут избраны два новых члена Совета юстиции Грузии
17.03.2024 17:26
32-я конференция судей Грузии состоится 24 марта. Решение об этом было принято на заседании административного комитета Конференции судей Верховного суда Грузии.
В повестку дня конференции внесены семь вопросов, один из которых касается избрания двух новых членов Высшего совета юстиции. Напомним, что два места стали вакантными после того, как Паата Силагадзе и Бадри Шония подали в отставку на основании личного заявления из-за участия в конкурсе по отбору судей Верховного суда.
Любой судья, участвующий в Конференции судей Грузии, имеет право выдвинуть свою кандидатуру. Решение принимается тайным голосованием большинством в 2/3 присутствующих на заседании членов.
Помимо упомянутого вопроса, на конференции также запланировано избрание секретаря Совета юстиции. На данный момент этот пост занимает член Совета Николоз Марсагишвили, у которого истекает четырехлетний срок полномочий.
Повесткой дня также предусмотрено обсуждение событий вокруг темы грузинской судебной системы, поэтому не исключено, что дискуссия затронет вопрос так называемого «ветинга» (системы проверки судей).
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