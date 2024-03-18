|
|
|
Цилосани: «Мотивированные замечания» президента только формально называются мотивированными
18.03.2024 11:17
«Мотивированные замечания» президента только формально называются мотивированными - это вето служит лишь антиправительственной и антинародной кампании Саломе Зурабишвили, - заявила депутат парламентского большинства Нино Цилосани, оценивая вето президента на изменения, внесенные в «Избирательный кодекс».
По ее словам, «эти замечания больше говорят о наложившем вето, чем о содержании самих замечаний».
Как отмечает Цилосани, парламентское большинство имеет легитимацию для преодоления вето.
«К сожалению, вето и мотивированные замечания, представленные президентом, лишь формально называются мотивированными, поскольку единственная их мотивация – помешать в целом исправному функционированию избирательной комиссии. Конечно, эти замечания говорят больше о том, кто наложил вето, чем о содержании самих замечаний. Парламент, в данном случае, большинство имеет легитимацию, чтобы преодолеть вето, которое ничему не служит, а служит только антиправительственной и антинациональной кампании госпожи Саломе Зурабишвили, осуждению и отрицанию всего важного и необходимого, что связано с вступлением Грузии в ЕС», - сказала Цилосани.
Для справки, парламент сегодня приступает к рассмотрению вето президента – т.н. мотивированных замечаний касательно изменений, внесенных в избирательное законодательство и регламент.
«Мотивированные замечания» Саломе Зурабишвили сегодня будут обсуждаться комитетом парламента по юридическим вопросам. Как заявляют в парламентском большинстве, на этой неделе вето будет преодолено.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна