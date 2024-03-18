

Цилосани: «Мотивированные замечания» президента только формально называются мотивированными

18.03.2024 11:17





«Мотивированные замечания» президента только формально называются мотивированными - это вето служит лишь антиправительственной и антинародной кампании Саломе Зурабишвили, - заявила депутат парламентского большинства Нино Цилосани, оценивая вето президента на изменения, внесенные в «Избирательный кодекс».



По ее словам, «эти замечания больше говорят о наложившем вето, чем о содержании самих замечаний».



Как отмечает Цилосани, парламентское большинство имеет легитимацию для преодоления вето.



«К сожалению, вето и мотивированные замечания, представленные президентом, лишь формально называются мотивированными, поскольку единственная их мотивация – помешать в целом исправному функционированию избирательной комиссии. Конечно, эти замечания говорят больше о том, кто наложил вето, чем о содержании самих замечаний. Парламент, в данном случае, большинство имеет легитимацию, чтобы преодолеть вето, которое ничему не служит, а служит только антиправительственной и антинациональной кампании госпожи Саломе Зурабишвили, осуждению и отрицанию всего важного и необходимого, что связано с вступлением Грузии в ЕС», - сказала Цилосани.



Для справки, парламент сегодня приступает к рассмотрению вето президента – т.н. мотивированных замечаний касательно изменений, внесенных в избирательное законодательство и регламент.



«Мотивированные замечания» Саломе Зурабишвили сегодня будут обсуждаться комитетом парламента по юридическим вопросам. Как заявляют в парламентском большинстве, на этой неделе вето будет преодолено.





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