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Саакашвили: заложники в Мексике — на совести Иванишвили


18.03.2024   12:28


Экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что удерживаемые в заложниках граждане Грузии — вина олигарха и основателя партии власти Бидзины Иванишвили.

«Я видел грузин, сидящих в подвалах мексиканских наркокартелей. Много грузин. Это те люди, которые полностью на совести Иванишвили. Иванишвили призвал их покинуть Грузию. Это — отцы, <которые должны были отказаться> от своей семьи, воспитания собственного ребенка и нахождения в своей семье, но позволить семье есть еду.

Как Иванишвили и его подчиненные спят после того, как видят этих захваченных людей?! Как их вообще не беспокоит что-то человеческое?!», — заявил Саакашвили.

Напомним, у границы Мексики и США наркоторговцы похитили граждан Грузии. 30 грузин пытались перебраться нелегальным путем в Америку. Среди похищенных — женщины и дети. Преступники требуют 90 000 $ в обмен на освобождение заложников. Сообщается, что часть требуемой сумму за 15 человек уже уплачена.

Отметим, 18 марта суд рассматривает «дело о пиджаках» — растрате 9,2 млн лари.

Напомним, третий президент Грузии — гражданин Украины, заочно был осужден по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани. Приговор к 6 годам заключения вынесены тремя судебными инстанциями, они окончательны и обжалованию не подлежат.

При этом Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делу о растрате 9,2 млн лари, разгону акции протеста 7 ноября 2007 года, рейду в телекомпании Imedi и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца Imedi Бадри Патаркацишвили.


Источник: SOVA
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