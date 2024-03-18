

Саакашвили просит президента снять гриф «секретно» с его правительственных расходов

18.03.2024 13:13





Разведка Украины опубликовала, и она опирается на западные службы разведки, что, оказывается, Россия не дает властям Грузии возможности моего освобождения. Я хочу всем сказать, вас не смущает, что вы в этом участвуете? - об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, дистанционно подключившись к процессу в городском суде.



Саакашвили назвал протекающий процесс, касающийся растраты бюджетных средств в крупном размере группой лиц, одним из самых позорных дел в истории грузинского суда и обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, призвав снять гриф «секретно» с расходов, что немедленно завершит этот процесс.



«Сегодня продолжение одного из самых позорных и в целом одного из самых абсурдных процессов в истории Грузии и в мировом масштабе. Откуда вообще возник процесс? У службы президента Грузии, у администрации президента Грузии были чеки по всем расходам, то есть, у нас не было черной бухгалтерии… Я хочу сказать Саломе Зурабишвили, я понимаю, что она часто говорит, что это моральный вопрос. Госпожа Саломе, это не моральный вопрос. Также то, чтобы снять гриф «секретно» с правительственных расходов, потому что меня судят за то, что сегодня правительство делает каждый день. У вас есть полномочия, снимите, и это автоматически прекратит этот процесс. После показаний Мгебришвили дело должно было быть объявлено закрытым и должен был быть объявлен оправдательный приговор. Если вы опубликуете расходы, именно это произойдет.



Разведка Украины опубликовала, и она опирается на западную разведку, что, оказывается, Россия не дает властям Грузии возможности моего освобождения. Я хочу всем сказать, вас не смущает, что вы в этом участвуете, что вы участвуете в задержании российского пленного? Теперь это подтверждено на уровне официальных органов и разведки, мы все это и так знали», - заявил Саакашвили.





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