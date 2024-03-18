|
|
|
Посредник заложников из Грузии: похищения у границы Мексики не было
18.03.2024 13:32
Посредник заложников из Грузии анонимно заявил, что никакого похищения граждан Грузии у границы Мексики не было. По его словам, были «определенные помехи» на территории, во время чего представители наркокартели перевели 30 человек в место распределения. Они эту территорию «скоро покинут».
Посредник грузинских нелегалов заявляет, что без этих группировок в Мексике никто не может принять решение — они и являются переправщиками людей с территории Мексики в США.
«Никто не похищен. Вот тут заявляют, мол, этот переправщик, тот перевозчик… Переправщиками <нелегалов> являются люди из этой картели, здесь без их участия ничего не делается. Остановлены они на дороге, по которой перевозят людей. Они перевезены в места распределения, где они находятся в безопасности. Все они на связи с членами своих семей. Все нормально: есть и еда, и питье», — заявляет лицо, к которому обрались задержанные граждане Грузии.
Задержание 30 грузин произошло на участке дорогу Тапачула Тустла в Мексике.
Formula TV сообщает, что 23 человека находятся в одной группе, а еще 8 человек — в отдельном пространстве. Однако точной информации нет.
Эмигрант, экс-министр Коба Субелиани предполагает, что граждане Грузии застряли на границе из-за того, что посредники «урвали» себе часть денег, которые в полной мере должны были выплатить переправщикам в Мексике.
Напомним, у границы Мексики и США наркоторговцы похитили 30 граждан Грузии — пытались перебраться нелегальным путем в Америку. Среди похищенных — женщины и дети. Преступники требуют 90 000 $ в обмен на освобождение заложников. Сообщается, что часть требуемой суммы за 15 человек уже уплачена. Однако пока криминалы не получат всю сумму, ни одно лицо не будет освобождено.
SOVA
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна