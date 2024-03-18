

Посредник заложников из Грузии: похищения у границы Мексики не было

18.03.2024 13:32





Посредник заложников из Грузии анонимно заявил, что никакого похищения граждан Грузии у границы Мексики не было. По его словам, были «определенные помехи» на территории, во время чего представители наркокартели перевели 30 человек в место распределения. Они эту территорию «скоро покинут».



Посредник грузинских нелегалов заявляет, что без этих группировок в Мексике никто не может принять решение — они и являются переправщиками людей с территории Мексики в США.



«Никто не похищен. Вот тут заявляют, мол, этот переправщик, тот перевозчик… Переправщиками <нелегалов> являются люди из этой картели, здесь без их участия ничего не делается. Остановлены они на дороге, по которой перевозят людей. Они перевезены в места распределения, где они находятся в безопасности. Все они на связи с членами своих семей. Все нормально: есть и еда, и питье», — заявляет лицо, к которому обрались задержанные граждане Грузии.

Задержание 30 грузин произошло на участке дорогу Тапачула Тустла в Мексике.



Formula TV сообщает, что 23 человека находятся в одной группе, а еще 8 человек — в отдельном пространстве. Однако точной информации нет.



Эмигрант, экс-министр Коба Субелиани предполагает, что граждане Грузии застряли на границе из-за того, что посредники «урвали» себе часть денег, которые в полной мере должны были выплатить переправщикам в Мексике.



Напомним, у границы Мексики и США наркоторговцы похитили 30 граждан Грузии — пытались перебраться нелегальным путем в Америку. Среди похищенных — женщины и дети. Преступники требуют 90 000 $ в обмен на освобождение заложников. Сообщается, что часть требуемой суммы за 15 человек уже уплачена. Однако пока криминалы не получат всю сумму, ни одно лицо не будет освобождено.





SOVA

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