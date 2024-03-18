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Комитет по юридическим вопросам не поддержал мотивированные замечания президента
18.03.2024 15:59
Парламентский комитет по юридическим вопросам не поддержал мотивированные замечания президента в связи с изменениями, осуществленными в избирательном законодательстве и регламенте.
По итогам обсуждения вето Саломе Зурабишвили было проведено два голосования, и большинство членов комитета поддержали первоначальную версию законопроекта - на которую было наложено вето.
По мнению «Грузинской мечты», порядок формирования ЦИК, который президент предлагает парламенту, не соответствует практике и опыту стран ЕС.
Президент наложила вето на внесенные парламентом изменения в "Избирательный кодекс", согласно которым упраздняется должность заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции.
Кроме того, проект закона предусматривает и изменения в порядке избрания т.н. профессиональных членов и председателя ЦИК: процедура их избрания становится трехэтапной. В частности, на первом этапе избрание членов и председателя будет возможно при поддержке трех пятых (90 голосов) парламента. Если кандидаты не наберут достаточно голосов, решение будет принято простым большинством (76 голосов) во втором голосовании. В случае очередного провала кандидатур голосование будет проведено по аналогичному принципу. Если парламент и в этом случае не сможет избрать профессиональных членов и председателя ЦИК, полномочия по назначению кандидатур будут переданы президенту.
Вместе с тем, остаются в силе изменения, внесенные в избирательное законодательство и регламент парламента, согласно которым конкурс по отбору кандидатов объявляет председатель парламента вместо президента и кандидатуры на должности председателя и членов ЦИК депутат представляет также председатель парламента.
Что касается вето, в рамках мотивированных замечаний президент предлагает парламенту, чтобы комиссия по отбору председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК вновь создавалась президентом, и затем президент представлял кандидатуры в парламент для избрания.
Кроме того, по оценке президента, для обеспечения высокого доверия к ЦИК важно сохранить должность заместителя председателя ЦИК, назначаемого оппозиционными партиями.
Президент предлагает парламенту, чтобы в соответствии с Избирательным кодексом, именно президентом до 1 мая 2024 года был объявлен открытый конкурс по отбору кандидатов на пост председателя и членов ЦИК.
По имеющейся информации, большинство преодолеет вето и для этого необходимо столько же голосов, сколько нужно для принятия законопроекта (76 голосов).
По имеющейся информации, мотивированные замечания президента будет вынесены на сессию на этой неделе.
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