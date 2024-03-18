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Правительство Грузии выделило учебным заведениям Патриархии 35 млн лари


18.03.2024   16:22


Правительство Грузии выделило 35 млн лари учебным заведениям Патриархии. Указ от 15 марта подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

«Приказать Министерству образования, науки и молодежи Грузии направить 35 000 000 лари из ассигнований, выделенных в рамках программы «Финансирование общеобразовательных школ» в соответствии с законом Грузии «О государственном бюджете Грузии на 2024 год», на оказание финансовой помощи учреждениям, определенным в приложении к настоящему указу, путем перечисления на соответствующие банковские счета», — сказано в документе.

Согласно документу, деньги будут распределены между 50 учебными заведениями.

Кроме того, власти передали Патриархии 4 земельных участка по символической цене — 1 лари.

Напомним, что правительство Грузии выделяет Патриархии по 25 млн лари в год, не требуя отчетности.


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