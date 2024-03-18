|
|
|
Правительство Грузии выделило учебным заведениям Патриархии 35 млн лари
18.03.2024 16:22
Правительство Грузии выделило 35 млн лари учебным заведениям Патриархии. Указ от 15 марта подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
«Приказать Министерству образования, науки и молодежи Грузии направить 35 000 000 лари из ассигнований, выделенных в рамках программы «Финансирование общеобразовательных школ» в соответствии с законом Грузии «О государственном бюджете Грузии на 2024 год», на оказание финансовой помощи учреждениям, определенным в приложении к настоящему указу, путем перечисления на соответствующие банковские счета», — сказано в документе.
Согласно документу, деньги будут распределены между 50 учебными заведениями.
Кроме того, власти передали Патриархии 4 земельных участка по символической цене — 1 лари.
Напомним, что правительство Грузии выделяет Патриархии по 25 млн лари в год, не требуя отчетности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна