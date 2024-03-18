

Кобахидзе: Грузия является одним из самых верных и надежных партнеров альянса

18.03.2024 16:33





Грузия является одним из самых верных и надежных партнеров альянса – мы очень ценим своевременные и справедливые заявления генерального секретаря в связи с событиями, протекающими на оккупированных территориях Грузии, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



По его словам, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества НАТО-Грузия и темы, связанные с процессом интеграции.



«Хочу поблагодарить вас лично за поддержку нашей страны, евроатлантических устремлений нашей страны. Ваша 10-летняя деятельность на посту генерального секретаря НАТО совпала с беспрецедентными вызовами и трудностями, но под вашим лидерством многие вызовы были преодолены, и НАТО по-прежнему остается главным гарантом евроатлантической безопасности. Я рад, что сегодня мы еще раз обсудили вопросы сотрудничества НАТО-Грузия, а также процесс нашей интеграции. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить особую благодарность НАТО и лично генеральному секретарю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Также мы высоко ценим своевременные и справедливые заявления генерального секретаря касателно текущих событий на оккупированных территориях Грузии. Грузия – один из самых верных и надежных партнеров альянса, что я хотел бы подчеркнуть. На протяжении лет наша страна активно участвовала в проводимых под эгидой НАТО операциях, внося этим значительный вклад в дело укрепления общей евроатлантической безопасности. В свою очередь, НАТО играла и продолжает играть важную роль в развитии оборонных возможностей Грузии. Сегодня в Европе трудный и полный вызовов период. Основанный на правилах международный порядок претерпевает фундаментальные изменения. Вся идея целой, свободной и мирной Европы находится под угрозой. В этой сложной обстановке международному сообществу необходимо проявить единодушие и твердую приверженность принципам международного права. Хотел бы еще раз поблагодарить вас за приезд в Грузию, что является еще одним очень сильным выражением вашей поддержки Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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