

Столтенбег: То, что Грузия делает для вступления в ЕС, поспособствует и ее принятию в НАТО

18.03.2024 17:46





Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга в Грузии должны продолжиться реформы в направлении верховенства закона, включая проведение свободных и открытых парламентских выборов.



Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в администрации правительства.



По словам генсека НАТО, на встрече обсуждалась возможность дальнейшего развития партнерства между Альянсом и Грузией.



«Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО. Мы очень ценим ваш вклад в миссии и операции НАТО. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии. НАТО продолжает призывать Россию отозвать признание территорий Грузии в качестве независимых государств. Организация Россией выборов на оккупированных территориях Грузии и Украины является полностью незаконной. Выборы президента России не были ни свободными, ни честными», — заявил генсек НАТО.



По его словам, Грузия сталкивается с трудными вызовами безопасности из-за имперских амбиций России и сложной ситуации в Украине.



«Вот почему так важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники обеспечивают 99% военной помощи Украине. Наши партнеры также играют важную роль. Я приветствую тот факт, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев и предоставляет жизненно важную гуманитарную и финансовую помощь», — заявил Столтенберг.



В то же время, по его словам, необходимо сделать больше, чтобы остановить волну российской агрессии.



«На нашей встрече мы говорили о безопасности Черного моря, которая важна как для Грузии, так и для НАТО. С нашей помощью Украина отбрасывает, наносит ущерб и уничтожает российский Черноморский флот. Успех Украины позволил открыть маршруты экспорта зерна, что очень важно», — сказал Столтенберг.



По словам Йенса Столтенберга, НАТО стоит рядом с Грузией на пути к более сильной демократии и интеграции, в том числе с решением Бухарестского саммита 2008 года о том, что страна станет членом НАТО, Альянса.



«Статус кандидата, предоставленного ЕС, является самой большой возможностью повысить вашу стабильность и благополучие», — сказал он, отметив, что, то что сегодня Грузия делает для членства в ЕС, является тем, что поспособствует процессу ее вступления в НАТО.



Генеральный секретарь НАТО проводит трехдневный тур по Южному Кавказу. Он прибыл в Азербайджан 17 марта, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Из Тбилиси Столтенберг отправится в Ереван.







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