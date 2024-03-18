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Президент обсудила с Генсеком НАТО вопрос интеграции Грузии в евроатлантические структуры


18.03.2024   18:56


Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла во дворце Орбелиани генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и побеседовала о процессе интеграции Грузии в европейские, евроатлантические структуры и достигнутом прогрессе. Информацию об этом распространяет администрация президента.

По информации пресс-службы, разговор коснулся войны, идущей в Украине, агрессии России, а также важности и необходимости солидарности Украине со стороны международных партнеров и содружества.

«Также на фоне возросших в регионе угроз из-за войны в Украине и агрессивных действий России, стороны подчеркнули важность безопасности Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО в ходе встречи с президентом еще раз зафиксировал непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В ходе встречи разговор коснулся проведения выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии, президент отметила, что это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам.

Президент заострила внимание на ситуации, сложившейся на оккупированных территориях, вопросах пицундских дач, военно-морского флота в Очамчире и сухумского аэропорта», - говорится в информации.


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