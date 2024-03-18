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Президент обсудила с Генсеком НАТО вопрос интеграции Грузии в евроатлантические структуры
18.03.2024 18:56
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла во дворце Орбелиани генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и побеседовала о процессе интеграции Грузии в европейские, евроатлантические структуры и достигнутом прогрессе. Информацию об этом распространяет администрация президента.
По информации пресс-службы, разговор коснулся войны, идущей в Украине, агрессии России, а также важности и необходимости солидарности Украине со стороны международных партнеров и содружества.
«Также на фоне возросших в регионе угроз из-за войны в Украине и агрессивных действий России, стороны подчеркнули важность безопасности Черного моря.
Генеральный секретарь НАТО в ходе встречи с президентом еще раз зафиксировал непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
В ходе встречи разговор коснулся проведения выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии, президент отметила, что это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам.
Президент заострила внимание на ситуации, сложившейся на оккупированных территориях, вопросах пицундских дач, военно-морского флота в Очамчире и сухумского аэропорта», - говорится в информации.
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