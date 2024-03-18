

Столтенберг: Грузия станет членом альянса, мы будем идти рука об руку вперед, к НАТО

18.03.2024 19:06





Решение Бухарестского саммита подразумевает, что Грузия станет государством- членом альянса НАТО, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в администрации правительства.



Кроме того, как отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса, в Грузии должны осуществиться, продолжиться реформы в направлении верховенства закона, включая свободные и открытые парламентские выборы.



«Несколько дней назад турецкая военная бригада посетила Батуми и встретилась с грузинскими партнерами. Это один из примеров того, как мы сотрудничаем в регионе, делимся друг с другом возможностями и усиливаем потенциал. Это доказывает, насколько важна Грузия для НАТО. Это направление продолжается для обеспечения более сильных и демократических направлений, интеграции, в том числе, решение Бухареста подразумевает, что Грузия станет государством-членом альянса НАТО.



Статус кандидата, предоставленный Грузии Европейским советом, усилит стремление к процветанию и дух в стране в этом направлении. Мы будем идти рука об руку в направлении НАТО. Важно отметить, что в Грузии должны осуществиться, продолжиться местные реформы в направлении верховенства права, включая свободные и открытые парламентские выборы. Господин премьер-министр, еще раз благодарю вас за гостеприимство и личную приверженность партнерству НАТО и Грузии», - заявил Столтенберг.



Для справки, 17-19 марта генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Азербайджан, Грузию и Армению.





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