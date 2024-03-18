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Президент: Совершенно неприемлемо и незаконно проведение в оккупированных регионах Грузии выборов президента РФ
18.03.2024 19:09
Проведение в оккупированных регионах Грузии выборов президента Российской Федерации совершенно незаконно и неприемлемо. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которое распространяет администрация президента.
Президент призывает международное сообщество соответствующим образом отреагировать на незаконные действия России, подрывающие суверенитет страны.
«Совершенно неприемлемо и незаконно проведение в оккупированных регионах Грузии выборов президента Российской Федерации. Это еще раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам. Сегодня, когда Абхазия и Цхинвальский регион по-прежнему оккупированы, я призываю международное сообщество соответствующим образом отреагировать на эти незаконные действия Российской Федерации, подрывающие суверенитет страны», - говорится в заявлении президента.
По данным пресс-службы, этот вопрос президент Грузии подняла и еще раз осудила на встрече с Йенсом Столтенбергом во дворце Орбелиани.
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