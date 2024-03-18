

Мдинарадзе: Законопроект против ЛГБТ-пропаганды инициируем на этой неделе

18.03.2024 21:08





По заявлению исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, законопроект против ЛГБТ-пропаганды будет инициирован в парламенте на текущей неделе.



«На текущей неделе, как мы уже анонсировали две недели назад, и со стороны наших оппонентов не последовало никакого отклика, кроме косвенного согласия стоять на стороне ЛГБТ-пропаганды, мы инициируем на этой неделе законопроект против ЛГБТ-пропаганды», - добавил Мамука Мдинарадзе.





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