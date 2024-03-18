

Мдинарадзе: Мы осуждаем открытие Россией избирательных участков на оккупированной территории Грузи

18.03.2024 21:11





«Мы осуждаем открытие Россией избирательных участков на оккупированной территории Грузии в связи с президентскими выборами», — заявил на сегодняшнем брифинге лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



По его словам, это очередное грубое нарушение принципов и норм международного права.



«Мы присоединяемся к заявлению МИД Грузии и осуждаем открытие Российской Федерацией избирательных участков на оккупированной территории Грузии в связи с президентскими выборами, что является очередным грубым нарушением принципов и норм международного права и оскорбительным действием со стороны- оккупанта. О чем говорит такая степень нарушения, возможно, наверное еще раз хорошо осознает грузинское и международное сообщество», — заявил Мамука Мдинарадзе.





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