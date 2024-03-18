

Шашкин: Если Саакашвили будет в тюрьме, выборы не будут считаться

18.03.2024 23:15





По заявлению одного из лидеров «Единого национального движения» Дмитрия Шашкина, если третий президент Михаил Саакашвили останется в заключении, предстоящие выборы не будут считаться демократическими.



Как он отметил в программе «360 градусов» на канале «Палитраньюс», у президента Саломе Зурабишвили есть единственный рычаг в виде помилования, которому Бидзина Иванишвили не может ничего противопоставить.



Кроме того, он сказал о визите генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам Шашкина, визит генерального секретаря НАТО был особенно важен, потому что он говорил и о предстоящих выборах.



«Безопасность и будущее Грузии – это ЕС и НАТО. В обществе полный консенсус по этому поводу, более 90% поддерживают это, что является настолько высоким уровнем поддержки, что даже партия Иванишвили не может изменить. Визит генерального секретаря НАТО был очень важен, особенно в том направлении, что он говорил и о будущих выборах. Одним из 9 обязательств является проведение демократических и справедливых выборов. ЕС ждет выполнения этого обязательства, хотя всем понятно, что Иванишвили и его партия нервничают и теперь пытаются полностью узурпировать Центральную избирательную комиссию.



Если Михаил Саакашвили будет в тюрьме, то эти выборы не будут считаться демократическими. Саломе Зурабишвили может обеспечить справедливые выборы и помиловать Михаила Саакашвили. Она хорошо знает, что "Грузинская мечта" преодолеет вето, наложенное ею на изменения в Избирательном кодексе. У нее есть единственный рычаг - помилование, которому Бидзина Иванишвили не может ничего противопоставить.



Михаил Саакашвили однозначно заявил, что лично будет руководить выборами со стороны "Коалиции победы", потому что сейчас решается будущее страны. Люди покидают Грузию из-за цен, из-за отсутствия достойной зарплаты», - сказал Дмитрий Шашкин.





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