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Парламент намерен признать высшее образования, полученное заграницей дистанционно
19.03.2024 10:42
Подготовлены новые законодательные изменения относительно признания высшего образования, полученного за границей в дистанционной форме.
Подготовленные поправки в закон «О высшем образовании» были инициированы на вчерашнем заседании бюро.
Согласно изменениям, в случае получения образования в дистанционной форме в иностранном государстве, гражданин Грузии будет иметь право продолжить обучение в магистратуре в ВУЗе Грузии, если образование полученное в дистанционной форме за границей признается в соответствии с правилами, установленными законодательством Грузии, и минимальным преодолением предела компетентности на общем магистерском экзамене и экзаменах, определенных ВУЗом.
Согласно проекту, будет скорректирован прием студентов в бакалавриат, интегрированную педагогическую программу бакалавриата-магистратуры, ветеринарную интегрированную магистратуру, образовательную программу врача/стоматолога, а также на образовательную программу магистратуры.
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