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В правительстве Грузии обсудили вопросы подготовки к ежегодной встрече Азиатского банка развития
19.03.2024 10:48
Правительство Грузии обсудило вопросы подготовки к 57-й ежегодной встрече Азиатского банка развития (АБР), которая пройдет в Тбилиси 2-5 мая.
Важность успешного проведения 57-й ежегодной встречи АБР была подчеркнута на заседании правительственной комиссии, созданной с целью организации мероприятия, которое прошло в администрации правительства.
Было отмечено, что проведение масштабного форума будет способствовать презентации инвестиционных и туристических возможностей Грузии.
Члены правительства обсудили ход подготовительной работы, которая ведется в соответствии с планом.
В ежегодной встрече АБР примут участие до 4000 делегатов из 68 стран.
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