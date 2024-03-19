

В правительстве Грузии обсудили вопросы подготовки к ежегодной встрече Азиатского банка развития

19.03.2024 10:48





Правительство Грузии обсудило вопросы подготовки к 57-й ежегодной встрече Азиатского банка развития (АБР), которая пройдет в Тбилиси 2-5 мая.



Важность успешного проведения 57-й ежегодной встречи АБР была подчеркнута на заседании правительственной комиссии, созданной с целью организации мероприятия, которое прошло в администрации правительства.



Было отмечено, что проведение масштабного форума будет способствовать презентации инвестиционных и туристических возможностей Грузии.



Члены правительства обсудили ход подготовительной работы, которая ведется в соответствии с планом.



В ежегодной встрече АБР примут участие до 4000 делегатов из 68 стран.







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