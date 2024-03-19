

Пашинян: Чтобы получить то, что принадлежит нам, мы должны быть готовы отдать то, что не принадлежит нам

19.03.2024 11:33





Чтобы требовать у Азербайджана, мы должны стать на линии нашей границы, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями в населенном пункте Киранц Тавушской области, отвечая на вопрос административного руководителя общины о том, смогут ли использовать принадлежащие общине Беркабер земли, передает news.am.



Пашинян также добавил. «Мы также поднимаем вопрос о 31 селе, в которое входят Беркабер, Айгеовит, Вазашен, Паравакар, список опубликован.



Оппозиция говорит – он (Пашинян) хочет отдать села Тавуша. В Тавушской области есть село Хримлу? Кто глава администрации этого села? Я хочу познакомиться. В Тавуше есть село Аскипара? Кто жители этого села? Чтобы получить то, что легитимно принадлежит нам, мы должны быть готовы отдать то, что легитимно не принадлежит нам.



Я пришел поделиться этой информацией и попросить вас предоставить нам эту моральную и политическую возможность, чтобы мы пошли этим путем. Мы будем возвращаться время от времени. Когда у меня будет новая существенная информация или варианты для обсуждения, я приеду и мы снова поговорим в этом формате. Я приехал поделиться этой информацией и попросить вас предоставить нам эту возможность, чтобы мы шаг за шагом продвигались, посмотрим, возможно ли пойти по этому мирному спокойному пути и зафиксировать территориальную целостность нашей страны. Мы должны сделать для этого все возможное, а потом прийти и сказать вам, что сработала, а что нет», - заявил Пашинян.





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