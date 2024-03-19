

Директор миссии USAID на Кавказе: Долгосрочные наблюдатели прибудут в следующем месяце

19.03.2024 11:37





Работаем, чтобы помочь обеспечить свободные и справедливые выборы в октябре. Мы ориентированы не на результат, а, разумеется, только на процесс, – заявил в интервью «Голосу Америки» директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе Джон Пеннелл.



По его словам, международные долгосрочные наблюдатели прибудут в Грузию в следующем месяце.



«К счастью, у нас есть очень сильная программа поддержки выборов, направленная на то, чтобы помочь правительству Грузии и всем заинтересованным сторонам обеспечить свободный и справедливый процесс. Мы не ориентированы на результат, а, разумеется, только на процесс. Поэтому мы очень тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией для совершенствования администрирования выборов, особенно в свете нового электронного подсчета голосов, который будет на этих выборах. Мы работаем с ними над запуском программы обучения избирателей, чтобы избиратели точно знали, каков этот процесс. Мы также работаем с сотрудниками избирательных участков по всей стране, чтобы гарантировать, что, если у избирателя возникнут вопросы на избирательном участке, они будут знать, как ему ответить. Мы работаем как с долгосрочными, так и с краткосрочными наблюдательными группами на международном и местном уровнях.



В рамках «Глобальной политики помощи» мы также работаем в направлении поддержки политических партий. Если они желают, мы помогаем политическим партиям в разработке платформ по различным вопросам и способам развития отношений с различными сегментами электората, чтобы они реально попытались создать более сильную демократическую среду для предложения индивидуальному избирателю широкого выбора. Несколько недель назад приезжала предвыборная оценочная миссия под руководством Национального демократического института [NDI]. Планируется еще несколько таких миссий. Международные долгосрочные наблюдатели прибудут где-то в следующем месяце. Реально речь идет о тысячах наблюдателей, как международных, так и местных. Их большинство будет из местных организаций, и это будет очень и очень сильный процесс. Это только то, что делает правительство США, конечно, другие организации и другие страны тоже пришлют наблюдателей, с которыми мы будем очень тесно сотрудничать», - заявил Джон Пеннелл.





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