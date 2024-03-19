

Кобахидзе встретился с чемпионом UFC Ильей Топурия

19.03.2024 11:43





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чемпионом UFC Ильей Топурия.



Глава правительства поздравил спортсмена с победой и отметил, что его победа очень гордая и важная для Грузии и грузинского народа. Ираклий Кобахидзе также поинтересовался дальнейшими планами Ильи Топурия и пожелал ему успехов.



В беседе с чемпионом премьер-министр подчеркнул, что наряду с получением испанского гражданства, важно сохранить и грузинское гражданство. Глава правительства обращается к Минюсту и президенту с просьбой сделать все для сохранения гражданства Ильи Топурия.



Чемпион UFC, приехавший в Грузию по приглашению премьер-министра, представит чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург 21 марта.





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