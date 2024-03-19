|
|
|
Кобахидзе встретился с чемпионом UFC Ильей Топурия
19.03.2024 11:43
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чемпионом UFC Ильей Топурия.
Глава правительства поздравил спортсмена с победой и отметил, что его победа очень гордая и важная для Грузии и грузинского народа. Ираклий Кобахидзе также поинтересовался дальнейшими планами Ильи Топурия и пожелал ему успехов.
В беседе с чемпионом премьер-министр подчеркнул, что наряду с получением испанского гражданства, важно сохранить и грузинское гражданство. Глава правительства обращается к Минюсту и президенту с просьбой сделать все для сохранения гражданства Ильи Топурия.
Чемпион UFC, приехавший в Грузию по приглашению премьер-министра, представит чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург 21 марта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна