

Манджгаладзе: Приезд генерального секретаря НАТО в Грузию является посылом серьезной поддержки

19.03.2024 11:55





«Приезд генсека НАТО в Грузию является посылом серьезной поддержки, поскольку он не приезжал в страну уже много лет», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



Как отметил Паата Манджгаладзе, Йенс Столтенберг подчеркнул проблемные вопросы.



«Это дипломатический язык — он говорил о справедливом проведении парламентских выборов, необходимости реформы правосудия, а также о других изменениях. Главное препятствие в том, что власть всего этого не выполняет. Формула работает – чем ближе мы к ЕС, тем ближе мы к НАТО. НАТО — это не только военный альянс, но еще и политико-экономический, и мы должны все это учитывать», — заявил Манджгаладзе.







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