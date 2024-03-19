

Президент Грузии: счастлива, что рождена 18 марта, а не 5, иначе обвинили бы в чем-то другом

19.03.2024 12:30





Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила депутату партии власти, выражая благодарность за поздравления со своим днем рождения 18 марта.



«Я хотела бы поблагодарить вас за столько поздравлений, столько тепла, столько добрых пожеланий. Я также хотела бы сказать, что я сегодня очень счастлива, что родилась 18 марта, а не 5 марта, иначе некоторые люди обвинили бы меня в чем-то другом», — сыронизировала президент.



Отметим, председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили заявил, что вето президента на поправки к «Избирательному кодексу» — пятое по счету, что, по его мнению, «символично».



Это — отсылка к избирательному номеру 5 главной оппозиционной силы, партии Михаила Саакашвили — «Нацдввижению». Представители партии власти часто обвиняют Зурабишвили в том, что она выражает настроения «радикальной» оппозиции в Грузии.



«Мы можем сделать вывод, что символично, что президентское вето является пятым. Что означает это пятое и с кем оно связано, наше общество очень хорошо знает.



<> Оно (вето) должно быть действительно мотивированным и аргументированным, а не ориентированным на интересы какой-либо политической группы. Если у президента есть претензия на нейтралитет, то она должна пройти минимальный тест, а она давно не проходила этот минимальный тест <>», — заявил депутат «Грузинской мечты».





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