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Кобахидзе: Важно, чтобы Илья Топурия сохранил гражданство Грузии
19.03.2024 12:36
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чемпионом UFC Ильей Топурия.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства, Кобахидзе поздравил спортсмена с победой и отметил, что его победа очень важная для Грузии и грузинского народа. Ираклий Кобахидзе также поинтересовался дальнейшими планами Ильи Топурия и пожелал ему успехов.
«В ходе беседы с чемпионом премьер-министр подчеркнул, что наряду с получением испанского гражданства ему важно сохранить грузинское гражданство. Глава правительства обратился к Минюсту и президенту с просьбой сделать все для сохранения гражданства Ильи Топурия. Чемпион UFC, приехавший в Грузию по приглашению премьер-министра, представит чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург 21 марта.», — сообщили в правительстве.
Чемпион UFC Илья Топурия стал гражданином Испании. Он уже 15 лет живет в Испании и выступает под флагами Грузии и Испании.
В случае, если Топурия не получит согласия грузинского государства на сохранение грузинского гражданства до получения испанского гражданства, он потеряет грузинское гражданство.
Бывший гражданин Грузии, утративший гражданство в связи с получением гражданства другой страны, имеет право до 31 декабря 2024 года обратиться к грузинской стороне за восстановлением гражданства Грузии.
Илья Топурия – первый грузин, завоевавший чемпионский пояс в UFC. Во втором раунде Топурия нокаутом победила действующего чемпиона мира австралийца Александра Волкановски.
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