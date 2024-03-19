

Кобахидзе: Мы не оставим ЦИК в тупиковой ситуации, это абсолютно неприемлемо

19.03.2024 12:46





«Саломе Зурабишвили и представители радикальной оппозиции хотят, чтобы ЦИК остался в тупиковой ситуации, конечно, у парламентского большинства не может быть такого желания», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, преодоление вето президента служит выполнению одного из 9-ти пунктов Евросоюза.



«Что касается вопроса ЦИК, то здесь все очень просто — сегодня в ЦИК создана своеобразная тупиковая ситуация, потому что полтора года назад и.о председателя ЦИК и два члена комиссии были избраны на шестимесячный срок, это своеобразная тупиковая ситуация. Законопроект, который тогда принял парламент — я как депутат принимал участие в разработке этого законопроекта — предусматривает выход из этой тупиковой ситуации. ЦИК не может оставаться в тупике. Саломе Зурабишвили и представители радикальной оппозиции хотят, чтобы ЦИК остался в тупиковой ситуации, конечно, у парламентского большинства нет такого желания, поэтому, естественно, альтернативы преодолению вето нет. Мы не можем оставить ЦИК в такой ситуации. Это абсолютно неприемлемо для выполнения одного из 9-ти пунктов Евросоюза, который связан с проведением в Грузии свободных и справедливых выборов, поэтому необходимо преодолеть это вето. Преодоление вето служит выполнению одного из 9-ти пунктов ЕС», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





