Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии: некоторые НПО вовлечены в «подозрительную деятельность»


19.03.2024   12:50


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что есть несколько НПО (неправительственные организации), которые вовлечены в «подозрительную деятельность». Поэтому третий сектор нуждается в дифференциации.

«Есть неправительственные организации, которые выполняют очень важную работу, но есть и неправительственные организации, которые вовлечены в подозрительную деятельность. Так что неправительственные организации нельзя «класть в один котел», есть много НПО, которые занимаются экологическими, сельскохозяйственными вопросами и другими.

Однако есть несколько неправительственных организаций, которые вовлечены в подозрительную деятельность, среди них были НПО, которые открыто требовали отставки правительства, были вовлечены в политическую деятельность и так далее.

Дифференциация необходима. Там, где реализуются важные проекты, это очень хорошо. Но если где-то косвенно финансируется политика — это плохо. Остальное, детали еще предстоит рассмотреть», — заявил Кобахидзе.

Отметим, у властей Грузии к НПО отношение «особенное». В частности, ряд неправительственных организаций обвиняются лидерами «Грузинской мечты» в том, что они представляют интересы «радикальной» оппозиции в Грузии. И одна из тем, которую НПО пытаются продвинуть, по их мнению, — тема веттинга, проверки судей, которых назначают без срока, на честность и добросовестность.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна