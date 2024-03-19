

Премьер Грузии: некоторые НПО вовлечены в «подозрительную деятельность»

19.03.2024 12:50





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что есть несколько НПО (неправительственные организации), которые вовлечены в «подозрительную деятельность». Поэтому третий сектор нуждается в дифференциации.



«Есть неправительственные организации, которые выполняют очень важную работу, но есть и неправительственные организации, которые вовлечены в подозрительную деятельность. Так что неправительственные организации нельзя «класть в один котел», есть много НПО, которые занимаются экологическими, сельскохозяйственными вопросами и другими.



Однако есть несколько неправительственных организаций, которые вовлечены в подозрительную деятельность, среди них были НПО, которые открыто требовали отставки правительства, были вовлечены в политическую деятельность и так далее.



Дифференциация необходима. Там, где реализуются важные проекты, это очень хорошо. Но если где-то косвенно финансируется политика — это плохо. Остальное, детали еще предстоит рассмотреть», — заявил Кобахидзе.



Отметим, у властей Грузии к НПО отношение «особенное». В частности, ряд неправительственных организаций обвиняются лидерами «Грузинской мечты» в том, что они представляют интересы «радикальной» оппозиции в Грузии. И одна из тем, которую НПО пытаются продвинуть, по их мнению, — тема веттинга, проверки судей, которых назначают без срока, на честность и добросовестность.



Источник: SOVA

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