

Кобахидзе: Партнерство НАТО-Грузия находится на высоком уровне, мы продолжим тесное сотрудничество

19.03.2024 13:47





«Партнерство НАТО-Грузия находится на высоком уровне. Конечно, мы продолжим тесное сотрудничество», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, состоявшиеся вчера встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом дают основание для большого оптимизма.



«Вчера у нас были необыкновенные встречи с господином Столтенбергом. Затем во время ужина мы продолжили в дружеской манере беседовать на все темы, связанные с партнерством НАТО-Грузия. Партнерство НАТО-Грузия находится на высоком уровне. Конечно, мы продолжим наше тесное сотрудничество, постараемся еще больше углубить эти отношения. Состоявшиеся вчера встречи с господином Столтенбергом дают основание для большого оптимизма», — заявил премьер-министр.





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