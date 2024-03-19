

Бокучава – Для Иванишвили велик соблазн провести выборы лишь формально, как Путин

19.03.2024 14:52





Ожидается, что партия Иванишвили вновь выберет насильственную политику, преодолеет вето и тем самым еще раз докажет, что его не интересует успешная евроинтеграция страны, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, говоря о поправках в Избирательный кодекс.



По ее словам, «наши международные партнеры предупреждают Иванишвили посланиями о том, что выборы должны отражать волю грузинского народа, а это, несомненно, приведет к переменам в нашей стране».



«В то время как Иванишвили уже не пользуется доверием народа и грузинский народ хочет перемен, для Иванишвили, разумеется, велик соблазн провести выборы лишь формально, как Путин, но кандидат в ЕС – Грузия не является Россией, и наши международные партнеры предупреждают Иванишвили своими посланиями о том, что выборы должны отражать волю грузинского народа, что, несомненно, приведет к переменам в нашей стране», - заявила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





