

Столтенберг: Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также усилия по укреплению демократии

19.03.2024 14:56





«Плодотворные встречи с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе о глубоко ценном партнерстве НАТО с Грузией», — написал в социальной сети генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По словам генсека, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«Мы поддерживаем Ваш суверенитет и территориальную целостность, а также поддерживаем ваши усилия по укреплению демократии и достижению полной евроатлантической интеграции», — написал генеральный секретарь.





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