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Оханашвили: Преподносить, что люди покидают Грузию, это дезинформация и манипуляция
19.03.2024 15:48
Преподносить, что люди покидают Грузию, это дезинформация и манипуляция. Въехало почти столько же, сколько выехало, - заявил депутат большинства парламента Грузии Анри Оханашвили в беседе с журналистами, комментируя заявление членов «Национального движения» по поводу миграции.
По его словам, представители «Национального движения» пытаются перекрыть важные для общества вопросы политически нужными им вопросами.
«Это простая манипуляция — когда говоришь, что люди выезжают, пересекают границу, и если не скажешь, сколько въезжает, возникает ощущение, что люди уехали и якобы не вернулись. Это ложь, это дезинформация. Представители «Национального движения» пытаются, стараются перекрыть важные для общества вопросы политически нужными им вопросами, и здесь тоже прибегают к манипуляциям. Если посмотреть статистику, то Въехало почти столько же людей, сколько выехало», - заявил Оханашвили.
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