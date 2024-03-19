

Ираклий Шотадзе встретился с генеральным прокурором Турции Бекиром Шахином

19.03.2024 15:49





Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе встретился с генеральным прокурором Турецкой Республики Бекиром Шахином.



По информации прокуратуры, на встрече Ираклий Шотадзе проинформировал Бекира Шахина о проводимых реформах в прокуратуре Грузии и приоритетных направлениях. Бекир Шахин, в свою очередь, поделился с грузинскими коллегами информацией о деятельности подведомственного ему ведомства и проводимых реформах.



В рамках встречи стороны обсудили вопросы правового сотрудничества в сфере уголовного права.



Ираклий Шотадзе поблагодарил гостя за интерес к деятельности прокуратуры Грузии и за обмен опытом.



По итогам встречи стороны еще раз выразили готовность продолжить взаимное сотрудничество.





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