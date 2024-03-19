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Депутат: Социальная помощь стала инструментом давления в руках «Грузинской мечты»
19.03.2024 15:49
По мнению члена партии «Граждане» Кетеван Туразашвили, социальная помощь стала инструментом давления в руках «Грузинской мечты».
Об этом она заявила сегодня, 19 марта, на пленарном заседании парламента.
По ее словам, когда она встречалась с населением в регионах, люди боялись говорить о своих проблемах, в том числе о том, что им отменили социальную помощь.
«Когда я встречалась с людьми на западе [Грузии], то слышала одно и то же от представителей разных городов, что намного больше пенсионеров хотели прийти на встречу и написать заявление, но побоялись.
Также были случаи, когда [их планы] расстроили дети, потому что побоялись, что у них отберут социальную помощь. Это ясно показывает нам, что в целом социальная помощь стала инструментом давления в руках «Грузинской мечты».
Все это напоминает мне ситуацию в стране нашего соседа-оккупанта, где запугивание людей является обычным явлением», — сказала Кетеван Туразашвили.
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