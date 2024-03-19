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Министр юстиции: Судьи должны выбираться в Грузии
19.03.2024 16:57
Судьи должны выбираться в Грузии, - заявил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе по поводу системы т.н. ветинга.
Как отметил Рати Брегадзе, недопустимо, чтобы решения о назначении судей принимались за пределами страны.
По словам министра юстиции, система т.н. ветинга не является обязательным требованием со стороны партнеров.
«Нет такого рода требований, что, мол, вы не можете вступить в ЕС, если судей не смогут выбирать представители каких-либо других стран. Это неправда. В странах ЕС решение об избрании судьей принимают соответствующие государственные органы. Это соображение, которое мы не разделяем, и здесь нет ничего противоестественного», - заявил Брегадзе.
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