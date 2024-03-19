

Акубардия о причинах нападок на США со стороны членов «Грузинской мечты»

19.03.2024 17:37





По мнению оппозиционного депутата парламента Грузии Теоны Акубардия, нападки на США со стороны членов «Грузинской мечты» вызваны страхом потери власти и критики, которая обязательно последует в случае отката в процессе демократических реформ. Об этом она заявила сегодня, 19 марта, на пленарном заседании парламента Грузии.



При этом Акубардия охарактеризовала действия правящей команды в отношении США как неблагодарные.



«Я хотела бы напомнить представителям «Грузинской мечты», что с одной стороны, что у нас есть прямое авиасообщение с Россией, и это не должно быть знаком дружбы или стратегического партнерства. Все это ваша заслуга, несмотря на то, что ни из одной из стран-членов Евросоюза, ни из Америки в Россию больше не летают», — заявила политик.



По ее словам, в «Грузинской мечте» похоже дружбы не понимают, потому что-то что «происходит в отношении США это неблагодарность». «То, что вы делаете в адрес США, – это не лучший способ продемонстрировать дружбу», — отметила Акубардия напомнив, что стратегическое партнерство Грузии с Америкой служит декларируемому национальному интересу Грузии.



«Территориальная целостность и суверенитет — Акт о поддержке США поддерживает территориальную целостность Грузии законодательно и служит политике непризнания. В отличие от Китая, который вы пытаетесь представить в одной плоскости;



Демократия также является избранным нами путем, и США оказывают большую помощь в укреплении демократии в Грузии. Членство в НАТО, которое вы, к сожалению, превратили в потрепанную бумажку, также является общим интересом», — заявила Теона Акубардия.



По мнению Теоны Акубардия, «Грузинская мечта» не приведет страну в НАТО, поскольку не намерена проводить в стране демократические реформы. Как заявила политик, на это также указывает тот факт, что правящая партия намерена преодолеть вето президента наложенный на закон о составе ЦИК.



«То, что вчера Ираклий Кобахидзе ни слова не сказал о членстве и партнерстве с генеральным секретарем НАТО, так как это сделали Азербайджан и Армения, это также является показателем того, что вы не ведете страну в НАТО. Это также признак того, что вы собираетесь преодолеть здесь вето и не внедрять ни демократию, ни 9-ть рекомендаций, которые также необходимы для членства в НАТО. Вы так гордо петушились, что преодолеете вето и одолеете эту позицию президента. Это не позиция президента, это позиция Венецианской комиссии и наших западных партнеров», — заявила Теона Акубардия.



По ее словам, задаваться вопросом о том, что США сделали для Грузии в различных направлениях за эти годы, это проявление неблагодарности.



«Основная причина, по которой вы нападаете на США и наших стратегических партнеров, — это ваш страх потерять власть и критики, которая неизбежно последует в случае отката демократических реформ.



Еще раз напоминаем, что США были в числе тех стратегических партнеров, давшим оценку незаконно проведенным выборам президента России на оккупированной территории, о чем, вами избранный премьер-министр, даже словом не обмолвился. Единственным высокопоставленным политическим чиновником, который сделал это заявление и призвал своих партнеров осудить эти выборы, была президент Грузии», — заявила Теона Акубардия.



Напомним, представители правящей команды Грузии критикуют США за отсутствие безвизового режима с Грузией.



«На протяжении десятилетий мы показывали Соединенным Штатам Америки, что означают партнерство и дружба в Грузии — мы ожидаем, что в ответ на эту дружбу мы увидим дружбу, которая предполагает отмену визового режима для Грузии, прямое авиасообщение с Грузией и свободное торговля с Грузией», — заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Предыдущий посол США в Грузии Келли Дегнан дала разъяснения по поводу безвизового режима. По ее словам введение безвизового режима не является распространенной в США практикой и важно знать, что в Америке действует безвизовый режим всего с 38 странами мира, и 27 из них являются государствами-членами ЕС.





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