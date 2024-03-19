

«Россия дорого заплатила»: глава Пентагона сделал громкое заявление по войне в Украине

19.03.2024 17:44





Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США готовы поддержать Украину в войне против России и не позволят ей потерпеть поражение. Соответствующее заявление он сделал 19 марта во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн-20» на авиабазе «Рамштайн» в Германии, сообщает «Интерфакс-Украина».



«Сейчас украинские войска находятся в суровых условиях и ведут тяжелые бои, а мирные жители Украины подвергаются постоянным обстрелам российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит, и Соединенные Штаты тоже. Поэтому наше сегодняшнее послание четкое: Соединенные Штаты не допустят поражения Украины. Эта коалиция не допустит поражения Украины, и свободный мир не допустит поражения Украины», - сказал Остин, открывая заседание в формате «Рамштайн» в Германии.



Он также отметил, что предоставление Украине помощи является важной инвестицией западных стран в собственную безопасность,



«Поэтому если мы будем поддерживать Украину, предоставлять ей необходимое вооружение, то мы будем инвестировать в свою собственную безопасность. Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины», - подчеркнул он.



Глава Пентагона добавил, что «Россия дорого заплатила за имперские амбиции Путина». По данным США, по крайней мере 315 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, Россия потратила до $211 миллиардов на оборудование, развертывание, содержание и поддержку «имперской агрессии против Украины».



«Выбранная Путиным война будет стоить России $1,3 трлн раньше ожидаемого экономического роста до 2026 года. А защитники Украины продолжают снижать возможности Кремля. Украина потопила, уничтожила или повредила около 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и продолжает сбивать российские военные самолеты», - отметил Остин.





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