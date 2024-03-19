

Парламент преодолел вето президента на порядок формирования избирательной администрации

19.03.2024 19:15





Парламент Грузии преодолел вето президента страны на порядок формирования избирательной комиссии.



На пленарном заседании первоначально было проведено голосование по предложенному президентом законопроекту, который «провалился». 21 депутат проголосовал «за», 61 – «против».



После этого на голосование был поставлен ​​первоначальный вариант законопроекта, на который президент Саломе Зурабишвили наложила вето. Он был поддержан большинством, 61-м голосом (13 против).



Законопроект будет еще раз отправлен на подпись президенту, и если она не подпишет его повторно в установленный срок, законопроект подпишет и опубликует председатель парламента.



Парламент большинством голосов поддержал законопроект, согласно которому упраздняется должность заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции.



Кроме того, проект закона предусматривает и изменения в порядке избрания т.н. профессиональных членов и председателя ЦИК: процедура их избрания становится трехэтапной. В частности, на первом этапе избрание членов и председателя будет возможно при поддержке трех пятых (90 голосов) парламента. Если кандидаты не наберут достаточно голосов, решение будет принято простым большинством (76 голосов) во втором голосовании. В случае очередного провала кандидатур голосование будет проведено по аналогичному принципу. Если парламент и в этом случае не сможет избрать профессиональных членов и председателя ЦИК, полномочия по назначению кандидатур будут переданы президенту.



Вместе с тем, остаются в силе изменения, внесенные в избирательное законодательство и регламент парламента, согласно которым конкурс по отбору кандидатов объявляет председатель парламента вместо президента и кандидатуры на должности председателя и членов ЦИК депутат представляет также председатель парламента.



Президент предлагает парламенту, чтобы в соответствии с Избирательным кодексом, именно президентом до 1 мая 2024 года был объявлен открытый конкурс по отбору кандидатов на пост председателя и членов ЦИК.



Для объявления конкурса по отбору кандидатов на пост председателя и членов ЦИК у председателя парламента есть срок до 1 мая 2024 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





