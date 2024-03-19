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Мдинарадзе: Ни одного заключения ни одной комиссии мы не будем учитывать, если оно будет направлено против Грузии
19.03.2024 19:27
Говорим откровенно: ни одного заключения ни одной комиссии мы не будем учитывать, если оно будет направлено против Грузии, ее демократических выборов и суверенитета, - заявил лидер большинства Мамука Мдинарадзе во время обсуждения «мотивированных замечаний президента» относительно порядка формирования ЦИК.
По словам Мдинарадзе, порядка избрания председателя и членов ЦИК, предложенного в рамках вето Саломе Зурабишвили, «нет нигде в Европе, и хотим мы или нет, но должны сделать так».
«Люди боролись не за то, чтобы кто-то щелкал пальцами и мы делали!
Сегодня мы смело говорим всем, что ведем с ними разговор на равных, как партнеры, и не надо нас заставлять принимать то, чего нет нигде. Это правильно и юридически согласуется с наилучшей европейской практикой», - заявил Мдинарадзе на заседании парламента Грузии.
На пленарном заседании парламента обсуждается вето президента Грузии на порядок формирования избирательной администрации.
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