

Министр здравоохранения встретился с родителями детей, больных ахондроплазией

19.03.2024 19:37





Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе вместе с заместителем министра Тамар Габуния встретились с родителями детей, больных ахондроплазией. Министр ознакомился с ходом реализации программы лечения ахондроплазии препаратом «Восоритид».



Михаил Сарджвеладзе получил информацию от родителей о состоянии здоровья детей в процессе лечения.



На встрече также состоялось обсуждение отдельных аспектов реализации программы и ее дальнейшего развития. Программа лечения ахондроплазии препаратом «Восоритид» стартовала в ноябре 2023 года, на первом этапе было задействовано шесть бенефициаров. В ближайшие дни к программе будут добавлены еще пять бенефициаров.



Информацию распространяет пресс-служба Минздрава.







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