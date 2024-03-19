Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр здравоохранения встретился с родителями детей, больных ахондроплазией


19.03.2024   19:37


Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе вместе с заместителем министра Тамар Габуния встретились с родителями детей, больных ахондроплазией. Министр ознакомился с ходом реализации программы лечения ахондроплазии препаратом «Восоритид».

Михаил Сарджвеладзе получил информацию от родителей о состоянии здоровья детей в процессе лечения.

На встрече также состоялось обсуждение отдельных аспектов реализации программы и ее дальнейшего развития. Программа лечения ахондроплазии препаратом «Восоритид» стартовала в ноябре 2023 года, на первом этапе было задействовано шесть бенефициаров. В ближайшие дни к программе будут добавлены еще пять бенефициаров.

Информацию распространяет пресс-служба Минздрава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна