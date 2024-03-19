

Грузию призвали вернуться к программе оценки антикоррупционных реформ

19.03.2024 19:46





Организация экономического сотрудничества и развития (OECD/ОЭСР) опубликовала отчеты 5-го раунда антикоррупционного экологического мониторинга Азербайджана, Молдовы, Армении и Украины, подготовленные Антикоррупционной сетью (OECD/ACN).



В отчетах оцениваются антикоррупционные реформы в следующих областях: национальная антикоррупционная политика, независимость судебной системы, независимость прокуратуры, реагирование на коррупционные правонарушения, специализированные антикоррупционные учреждения, добросовестность бизнеса, государственные закупки, защита информаторов, конфликт интересов и декларации об активах.



Грузия – единственная страна, которая отказалась участвовать в пятом раунде мониторинга.



«Грузия, некогда лидер антикоррупционных реформ в регионе, отказалась от участия в пятом раунде мониторинга. OECD призывает Грузию пересмотреть это решение и вновь присоединиться к программе экспертной оценки, чтобы продолжить борьбу с коррупцией», — говорится в заявлении OECD опубликованном 14 марта.



Заявление OECD прокомментировали и местные общественные организации Грузии. По их оценке, после создания Антикоррупционного бюро была надежда, что Грузия вернется к этому процессу, но этого пока не произошло.



«Уже четвертый год в Грузии нет национальной антикоррупционной стратегии и плана действий, что прямо указывает на то, что борьба с коррупцией на национальном уровне фактически остановлена», — говорится в заявлении организаций.



Общественные организации подчеркивают, что Европейская комиссия также призывает Грузию вернуться к процессу ОЭСР/АКС. В отчете, подготовленном в ноябре 2023 года, упоминается, что Еврокомиссия ожидает от правительства Грузии отмены решения о выходе из процесса мониторинга ОЭСР/АКС, а также полного выполнения рекомендаций предыдущих раундов мониторинга.



«Подписавшиеся организации еще раз призывают правительство Грузии выполнить рекомендации Еврокомиссии, вернуться к процессу ОЭСР/АКС и не препятствовать процессу европейской интеграции страны», — говорится в совместном заявлении организаций, которое подписали Transparency International – Грузия (TI), Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), Институт развития свободы информации (IDFI) и Центр мониторинга управления (GMC).



В 2023 году впервые за 20 лет правительство Грузии отказалось участвовать в мониторинге ОЭСР/АКН. По данным НПО, правительство пыталось затянуть процесс ОЭСР/АКС еще в 2021 году, когда готовился пилотный отчет по пятому раунду. «Из-за критической оценки антикоррупционных реформ, особенно в части независимой судебной власти и прокуратуры, правительство выступило против публичного обнародования отчета. В 2023 году впервые за 20 лет правительство Грузии отказалось участвовать в раунде мониторинга», – говорится в совместном заявлении.





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