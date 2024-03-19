

МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России

19.03.2024 19:50





Международный олимпийский комитет призвал спортсменов, спортивные федерации и правительства стран не участвовать в спортивных Играх дружбы, проведение которых запланировано в России. В организации назвали соревнования «циничной попыткой политизировать спорт».



В заявлении говорится, что игры организованы российским правительством в «исключительно политических целях». Заявляется, что Москва начала «крайне интенсивное дипломатическое наступление, направив делегации и послов к правительствам по всему миру» для приглашения спортсменов в обход спортивных федераций.



В тексте сказано, что против турниров выступает и Всемирное антидопинговое агентство. Допинг-контроль на соревнованиях будет проводиться без участия организации, в МОК это назвали угрозой здоровью и справедливости в их отношении.



Заявление МОК прокомментировали в российском МИД. Представитель министерства Мария Захарова назвала призыв «хамством и показателем безысходности».



Игры дружбы в России запланированы в годы проведения Олимпийских игр, летние - на сентябрь в Москве и Екатеринбурге, зимние - на 2026 год в Сочи. Соревнования запланированы в десятках видах спорта, в том числе неолимпийских. Указ о проведении президент России Владимир Путин подписал в сентябре. Планируется, что победителям будут выплачиваться премии. Стоимость организации летних игр оценивалась в 8,3 миллиарда рублей ($89,5 млн).



Из-за российского вторжения в Украину российские спортсмены допущены к олимпийским играм только в индивидуальных соревнованиях и в нейтральном статусе. Многие не имели возможности квалифицироваться на турнир.





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