

️Международные долгосрочные наблюдатели прибудут в Грузию в следующем месяце

19.03.2024 19:59





Международные долгосрочные наблюдатели прибудут в Грузию в следующем месяце, сообщил директор миссии USAID на Кавказе Джон Пеннелл:



"У нас есть очень сильная программа поддержки выборов, направленная на то, чтобы помочь правительству Грузии и всем заинтересованным сторонам обеспечить свободный и справедливый процесс.



Мы не ориентированы на результат, разумеется, только на процесс. Поэтому мы очень тесно сотрудничаем с ЦИК для совершенствования администрирования выборов, особенно в свете нового электронного подсчета голосов, который будет на этих выборах.



Мы работаем с ними над запуском программы обучения избирателей, чтобы избиратели точно знали, каков этот процесс. Также работаем с сотрудниками избирательных участков по всей стране, чтобы гарантировать, что, если у избирателя возникнут вопросы на избирательном участке, они будут знать, как ему ответить.

Мы работаем как с долгосрочными, так и с краткосрочными наблюдательными группами на международном и местном уровнях.



В рамках «Глобальной политики помощи» мы также работаем в направлении поддержки политических партий. Если они желают, мы помогаем политическим партиям в разработке платформ по различным вопросам и способам развития отношений с различными сегментами электората, чтобы они реально попытались создать более сильную демократическую среду для предложения индивидуальному избирателю широкого выбора.



Несколько недель назад приезжала предвыборная оценочная миссия под руководством Национального демократического института [NDI]. Планируется еще несколько таких миссий.





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