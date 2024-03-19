

Сиорадзе: Преодолев вето, «Грузинская мечта» заставила государство сделать шаг назад

19.03.2024 20:36





Сегодня «Грузинская мечта» окончательно перечеркнула выполнение 4-й оговорки из 9 оговорок ЕС. Преодолев вето, «Грузинская мечта» заставила наше государство сделать шаг назад, – заявил один из членов партии «Лело», заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Сиоридзе.



Как он отметил, судьба выборов 2024 года, несмотря на усилия действующей власти, все равно будет решена волей избирателей Грузии, поскольку народ – единственная сила, против которой бессильна любая власть.



«Сегодня «Грузинская мечта» окончательно перечеркнула выполнение 4-й оговорки из 9 оговорок Евросоюза. На историческом пути, который должна пройти Грузия от статуса кандидата в члены ЕС до полноправного членства, стране нужно сделать 9 шагов к Европе. К сожалению, преодолев вето, «Грузинская мечта» заставила наше государство сделать один шаг назад.



«Грузинская мечта» однопартийно преодолевает вето, однопартийно принимает избирательную реформу и будет однопартийно комплектовать избирательную администрацию. Их цель — придать формальную легитимность Центризбиркому, находящемуся в кризисе легитимации, и провести исторические выборы 2024 года с марионеточным Центризбиркомом.



Однако народ — единственная сила, против которой любая власть бессильна и которую невозможно укротить. Так было в 1990 году, когда еще во времена Советского Союза состоялись многопартийные выборы в Верховный Совет и была свергнута коммунистическая диктатура. Так было в 2003 году, когда сменилась власть. Так было и в 2012 году, когда тогдашняя власть, несмотря на тотальный контроль, было вынуждена перейти в оппозицию. И «Грузинская мечта» не смогла противиться воле народа: «ночь Гаврилова» и акции против «российского закона» — яркие тому примеры. Так что, несмотря на усилия нынешних властей, судьба выборов 2024 года будет решена неукротимой волей избирателей Грузии», - заявил Георгий Сиоридзе.





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