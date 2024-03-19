

Кулеба: Амбиции Путина не ограничатся Молдовой и Грузией, он дойдет туда, куда ему позволят

19.03.2024 21:26





Глава МИД Дмитрий Украины Дмитрий Кулеба заявил, что амбиции правителя России Владимир Путина не ограничиваются границами ближайших соседей и он будет двигаться дальше, насколько ему позволят.



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