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Кулеба: Амбиции Путина не ограничатся Молдовой и Грузией, он дойдет туда, куда ему позволят


19.03.2024   21:26


Глава МИД Дмитрий Украины Дмитрий Кулеба заявил, что амбиции правителя России Владимир Путина не ограничиваются границами ближайших соседей и он будет двигаться дальше, насколько ему позволят.

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