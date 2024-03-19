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Загрязнение воздуха в Грузии в 3-5 раз превышает норму - IQAir
19.03.2024 21:39
Грузия попала в группу стран, где загрязнение воздуха в 3-5 раз превышает норму, согласно рейтинга IQAir.
Качество воздуха соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения только в семи странах. Самый чистый воздух в Маврикии, Гренаде, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, Эстонии и Финляндии.
Тройка стран с самым грязным воздухом: Бангладеш, Пакистан и Индия. Здесь уровень загрязнения превышает норму более чем в 10 раз.
Грузия находится на 62 месте из 134 стран.
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