

Задача властей не быстрая евроатлантическая интеграция Грузии, а победа на выборах - Церетели

20.03.2024 10:41





Многие действия властей доказывают, что они на самом деле не предпринимают шагов для быстрой евроатлантической интеграции, однако предпринимают все шаги для достижения успеха на выборах, - заявил председатель политсовета «Европейской Грузии» Гиги Церетели, участвуя в передаче «Политическое пространство» на телеканале «Палитрангьюс».



По его словам, в евроатлантических структурах говорят об углублении отношений с Грузией больше, чем представители грузинских властей.



Как отмечает Гиги Церетели, в «Грузинской мечте» считают, что определенная часть электората нуждается в антизападных заявлениях, и именно поэтому представители властей перед выборами будут сохранять антизападную риторику.



«Заявления одной части властей совершенно не совпадают с абсолютно противоположными заявлениями другой части… К сожалению, это продолжается и как видно, этот вопрос до конца выборов не снимется.



Они разработали политику. Главной задачей все-таки являются выборы. Похоже, группа консультантов предлагает им такую ​​тактику. Они считают, что определенная часть электората нуждается в таких посылах. На это указывает и создание новой партии «Сила народа».



Какая-то часть «Грузинской мечты» говорит об активной европейской повестке дня, но на это не клюет никто из тех, кто должен принять решение и поддержать Грузию, наше население, чтобы мы прорвали российский круг и оказались в нормальном пространстве. На Западе не уверены в том, что ты искренен в своих действиях», - заявил Гиги Церетели.





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