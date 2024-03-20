

Посол: Надежда на то, что найденные в Эрзуруме останки принадлежат Гурджи Хатун и ее сыну, укрепилась

20.03.2024 10:50





Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава сообщает новые детали о местонахождении места захоронения Гурджи Хатун.



Как пишет Джангхава в соцсети, на основе письменных и устных источников укрепилась надежда, что останки, найденные в склепе Эрзурума, принадлежат Гурджи Хатун и ее сыну.



По его информации, анализ ДНК уже проведен.



Недавно я нашел турецкий перевод неизвестного грузинской публике персидского манускрипта (el-Veledü’ş-şefîḳ) средневекового автора Нигдели Кади Ахмеда (1286-1333), оригинал которого хранится в хранилище рукописей библиотеки Сулеймание. В этом толстом произведении много раз упоминается Грузия, грузины, Тамар Мепе и, конечно же, Гурджи Хатун. В рукописи в трех разных местах автор упоминает, что Гурджи Хатун вместе со своим сыном султаном Алаеддином Кейкубадом II покоится в Эрзуруме.



По словам посла, на основании упомянутых письменных источников, а также на основе устных источников возникла надежда, что этот саркофаг, найденный в Эрзуруме, принадлежит Гурджи Хатун и ее сыну. Кроме того, с целью установления исторической правды по нашей просьбе был проведен анализ ДНК останков.





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