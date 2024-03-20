|
|
|
Посол: Надежда на то, что найденные в Эрзуруме останки принадлежат Гурджи Хатун и ее сыну, укрепилась
20.03.2024 10:50
Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава сообщает новые детали о местонахождении места захоронения Гурджи Хатун.
Как пишет Джангхава в соцсети, на основе письменных и устных источников укрепилась надежда, что останки, найденные в склепе Эрзурума, принадлежат Гурджи Хатун и ее сыну.
По его информации, анализ ДНК уже проведен.
Недавно я нашел турецкий перевод неизвестного грузинской публике персидского манускрипта (el-Veledü’ş-şefîḳ) средневекового автора Нигдели Кади Ахмеда (1286-1333), оригинал которого хранится в хранилище рукописей библиотеки Сулеймание. В этом толстом произведении много раз упоминается Грузия, грузины, Тамар Мепе и, конечно же, Гурджи Хатун. В рукописи в трех разных местах автор упоминает, что Гурджи Хатун вместе со своим сыном султаном Алаеддином Кейкубадом II покоится в Эрзуруме.
По словам посла, на основании упомянутых письменных источников, а также на основе устных источников возникла надежда, что этот саркофаг, найденный в Эрзуруме, принадлежит Гурджи Хатун и ее сыну. Кроме того, с целью установления исторической правды по нашей просьбе был проведен анализ ДНК останков.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна