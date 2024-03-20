

Герчинский: После вступления граждане Грузии будут пользоваться полными трудовыми правами на территории ЕС

20.03.2024 11:04





Целью 9 шагов не является «одобрение Брюсселя», их цель – улучшение жизни населения Грузии. Политические лидеры должны работать конструктивно, вместе для реализации европейских устремлений населения, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопросы граждан в социальных медиа.



По его словам, как только Грузия вступит в ЕС, граждане будут пользоваться полными трудовыми правами на всей территории Евросоюза.



«Начну с того, что означает для Грузии статус кандидата в ЕС. Прежде всего, это признание сильной поддержки населением Грузии своего европейского будущего. Будущее Грузии в ЕС связано с выполнением нескольких важных шагов, известных 9 шагов. Их выполнение имеет решающее значение для перехода Грузии к следующему этапу, который включает начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Цель всех этих шагов и этапов – не «одобрение Брюсселя»; их цель – улучшить жизнь населения Грузии и приблизить Грузию к стандартам Евросоюза. Поскольку Грузия встала на путь к членству в ЕС, политические лидеры должны работать конструктивно, вместе, подключить гражданское общество и бизнес для осуществления европейских устремлений населения Грузии. Можете быть уверены, что ЕС будет поддерживать Грузию на каждом шаге этого пути. Верховенство закона и права человека должны быть компасом Грузии на пути к вступлению в ЕС.



Что касается облегчения возможности легального трудоустройства в странах ЕС для граждан Грузии, ЕС и Грузия совместно работают над развитием рынка труда и работы для граждан Грузии путем расширения высококачественного профессионального образования, улучшения трудовой политики и поддержки обучения предпринимательству. В рамках процесса вступления в ЕС Грузия должна привести все свое действующее законодательство в сфере занятости и труда в соответствие с собранием законов Евросоюза, законодательством Евросоюза и обеспечить его исполнение. Это включает в себя позитивные изменения, связанные с условиями труда, рабочими часами, запретом дискриминации и другими правами и обязанностями работников. Поскольку членство в ЕС в конечном итоге означает получение и использование «четырех свобод» - свободы перемещения товаров, капитала, услуг и людей, - как только Грузия вступит в ЕС, граждане Грузии будут пользоваться всеми трудовыми правами на всей территории ЕС. В их числе социальная защита и обязательное страхование, официальная занятость, заработная плата и пенсии. В процессе вступления в ЕС правительство Грузии должно будет исправить расхождения, существующие между Грузией и Евросоюзом в плане трудовых стандартов и социальной защиты», - заявил Герчинский.





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