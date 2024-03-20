

Герчинский призвал лидеров Грузии конструктивно работать во имя европейских стремлений населения

20.03.2024 11:06





«Статус кандидата в ЕС для Грузии – это, прежде всего, признание сильной поддержки грузинским населением своего европейского будущего, будущее Грузии в Евросоюзе связано с выполнением нескольких важных шагов, известных девяти шагов», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопросы граждан Грузии через социальные сети.



По словам посла, выполнение девяти шагов имеет решающее значение для перехода Грузии к следующему этапу, который включает в себя начало переговоров о вступлении в Европейский союз.



«Цель всех этих шагов и этапов – не в том, чтобы «угодить Брюсселю»; Их цель – улучшить жизнь населения Грузии и приблизить Грузию к стандартам Евросоюза. Поскольку Грузия встала на путь к вступлению в Европейский союз, политические лидеры должны конструктивно работать вместе, привлекать гражданское общество и бизнес во имя реализации европейских устремлений грузинского населения. Вы можете быть уверены, что Европейский союз будет поддерживать Грузию на каждом шаге этого пути. Выражение своей поддержки в отношении ценностей ЕС – это путь вперед. Верховенство закона и права человека должны быть компасом Грузии на пути к вступлению в Европейский союз», — заявил посол.



Кроме того, по словам Павла Герчинского, Евросоюз и Грузия вместе работают над развитием работы и рынка труда для граждан Грузии путем расширения качественного профессионального образования, совершенствования трудовой политики и поддержки обучения в сфере предпринимательства.



«В процессе вступления в Евросоюз Грузия должна привести все свое законодательство в сфере занятости и труда в соответствие со сводом законов Евросоюза, законодательством Евросоюза и обеспечить его исполнение. Это охватывает позитивные изменения, связанные с условиями труда, рабочим временем, недискриминацией и другими правами и обязанностями сотрудников. Поскольку членство в ЕС в конечном итоге означает получение и пользование «четырьмя свободами» — свободой передвижения товаров, капитала, услуг и людей, как только Грузия присоединится к ЕС, граждане Грузии будут пользоваться полными трудовыми правами на всей территории ЕС, включая социальное обеспечение и обязательное страхование, официальное трудоустройство, зарплаты и пенсии. В процессе вступления правительству Грузии придется корректировать разрывы между Грузией и Евросоюзом с точки зрения стандартов труда и социальной защиты», — заявил Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





