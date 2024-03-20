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Представитель президента ответил на призыв Саакашвили рассекретить расходы правительства
20.03.2024 11:08
Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе ответил на призыв бывшего главы государства к Саломе Зурабишвили рассекретить документы связанные с расходами правительства Грузии:
«Недавно была озвучен призыв к президенту снять гриф «секретно» материалов Национального совета безопасности с 2013. Совет национальной безопасности не функционирует с 2013 года, а его правопреемником является правительство Грузии, поэтому документы, хранящиеся в Совете национальной безопасности, хранятся при правительстве Грузии.
Соответственно вам следует обратиться в правительство Грузии для рассекречивания всех документов», — сказал Мсхиладзе.
Напомним, что на последнем заседании суда по делу о хищении бюджетных средств Михаил Саакашвили отметил, что сегодня правительство делает то же самое, за что судят его.
Он назвал процесс одним из самых абсурдных в истории и призвал действующего президента Саломе Зурабишвили снять гриф секретности с документа о расходах правительства Грузии.
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